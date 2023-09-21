Путин назвал низкую безработицу индикатором эффективной экономической политики

По словам президента России, "это и показатель того, что рост экономики может столкнуться с дефицитом трудовых ресурсов"

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 сентября. /ТАСС/. Рекордно низкая безработица в РФ является индикатором эффективности экономической политики, подчеркнул президент России Владимир Путин на заседании президиума Госсовета.

"Наша встреча проходит на фоне рекордно низкой безработицы. Это один из важнейших индикаторов эффективности всей нашей экономической политики, ее социального измерения", - сказал глава государства.

Вместе с тем, отметил он, "это и показатель того, что рост экономики может столкнуться с дефицитом трудовых ресурсов". "Мы знаем, что уже сталкивается, такая проблема уже существует. И мы должны этот фактор учитывать, реагировать на долгосрочную перспективу", - подчеркнул Путин.

По его словам, сейчас важно, что снижение безработицы носит системный, структурный характер, является результатом последовательных усилий по многим направлениям. "Прежде всего, в субъектах Федерации с исторически высокой безработицей - а это целый ряд регионов Сибири, Дальнего Востока, Северо-Кавказского федерального округа - за счет реализации инвестиционных проектов, в целом развития территорий создаются новые рабочие места, а также развиваются форматы удаленной занятости", - пояснил президент.

При этом, обратил внимание он, отдельные города и населенные пункты, а порой и целые агломерации по-прежнему испытывают дефицит рабочих мест. Кроме того, указал Путин, особое внимание следует уделить регионам с низким качеством занятости, "где формально у людей вроде бы работа есть, но их зарплаты и доходы серьезно отстают от средних показателей по стране". "Я просил бы [вице-премьера] Татьяну Алексеевну Голикову каждый такой случай рассмотреть на межведомственной рабочей группе по восстановлению рынка труда и предложить соответствующие меры поддержки", - добавил глава государства.

Отдельно он поблагодарил губернатора Новгородской области Андрея Никитина за системный, основательный подход к подготовке кадров. Глава государства сегодня находится в регионе с рабочей поездкой. "Для жителей, для молодежи создаются возможности получать передовые навыки, трудиться в перспективных секторах, получать достойную зарплату, а бизнес может привлекать подготовленные, квалифицированные кадры, опираться на них, решая задачи развития компаний, отраслей, экономики страны в целом. В этом, собственно, и заключается, говоря профессиональным языком, формирование современного рынка труда", - заключил Путин.