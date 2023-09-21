На Тверском вагонзаводе открыли логистический центр

Его площадь составила 3 тыс. кв. м

ТАСС, 21 сентября. Вторую очередь логистического центра для обеспечения комплектующими производства электропоезда "Иволга" запустили на Тверском вагоностроительном заводе (ТВЗ, входит в состав АО "Трансмашхолдинг"), сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"Сегодня на ТВЗ был открыт цех опытно-экспериментальных исследований, а также запущена вторая очередь логистического центра площадью более 3 тыс. кв. м для обеспечения комплектующими производства электропоезда "Иволга". В логистическом центре внедрено адресное хранение, которое предполагает размещение по типам продукции, а также система мониторинга свободных ячеек", - говорится в сообщении.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе ТВЗ, первый логистический центр для мелкогабаритной продукции был открыт осенью 2022 года. "Это логистическая система, позволяющая обеспечивать комплектные поставки запчастей на производства, что обеспечивает стабильную работу эталонных линий. Первая очередь охватывала производство пассажирских вагонов, а вторая очередь предназначена для комплектования эталонных линий "Иволги", - рассказали в пресс-службе ТВЗ.

Ежегодно ТВЗ выпускает 1,2 тыс. вагонов и кузовов. География поставок продукции - железные дороги России, Казахстана, Белоруссии, Латвии, Литвы, Монголии, Египта. Технологические мощности завода позволяют вести работы по изготовлению одновременно нескольких моделей пассажирских вагонов.

Электропоезд "Иволга 3.0" создан российскими конструкторами на отечественной компонентной базе. ЭГЭ2Тв (электропоезд "Иволга 3.0" - прим. ТАСС) - первый электропоезд с конструкционной скоростью 160 км/ч, который полностью спроектирован и изготовлен в России.