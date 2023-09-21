ЦБ отметил высокие темпы роста потребкредитования в августе

Российские банки в августе нарастили портфель потребительского кредитования на 2,4% против 2% в июле

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Российские банки в августе нарастили портфель потребительского кредитования на 2,4% против 2% в июле, до 13,4 трлн рублей. Компании также проложили предъявлять повышенный спрос на кредиты - на 1,7% (в июле 2,1%), до 68,9 трлн рублей. Об этом говорится в информационно-аналитическом материале Банка России "О развитии банковского сектора РФ в августе 2023".

"Потребительское кредитование, по предварительным данным, по-прежнему растет достаточно высокими темпами (+2,4% в августе против +2% в июле), несмотря на рост ставок после повышения ключевой ставки. Риск-аппетит банков сохраняется на высоком уровне. Росту кредитования также способствуют сезонные факторы: в августе расходы традиционно возрастают из-за трат на отпуск и подготовку к новому учебному году", - отмечается в документе.

Также компании в августе продолжили предъявлять повышенный спрос на кредиты: +1,7%, или 1,1 трлн рублей (+2,1% в июле). "Среди возможных причин роста могут быть стремление компаний взять кредиты до повышения ставок, а также сезонный спрос на кредиты со стороны исполнителей по госконтрактам до их оплаты ближе к концу года. Около пятой части прироста пришлось на проектное финансирование строительства жилья, что в целом соответствует уровню последних месяцев", - уточнили в ЦБ.

В августе росли только корпоративные кредиты в рублях (+1,209 трлн рублей, или 2,2%). "Валютные кредиты незначительно снизились (-80 млрд рублей в рублевом эквиваленте, -$0,9 млрд , -0,7%), в том числе из-за продолжающихся конвертаций кредитов из "токсичных" валют в рубли. При этом выдан значительный объем кредитов в юанях (оценочно более $2 млрд в эквиваленте), в основном химическим, нефтегазовым и торговым компаниям", - отметили в ЦБ. Регулятор считает, что с учетом роста ставок, в оставшиеся месяцы года рост кредитования будет более сдержанным.