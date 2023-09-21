Средства компаний в российских банках в августе выросли на 3,7%

Средства населения выросли на 0,8%, отметили в ЦБ

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Средства компаний в российских банках в августе 2023 года увеличились на 1,8 трлн рублей, или на 3,7%, а средства населения выросли на 0,3 трлн рублей, или на 0,8%. Об этом говорится в материале Банка России "О развитии банковского сектора Российской Федерации в августе 2023 года".

"Средства компаний в августе значительно выросли на 1 772 млрд рублей (+3,7%), главным образом в нефтегазовой, металлургической и финансовой отраслях. Это связано с притоком выручки компаний (в основном экспортеров) на фоне роста цен на энергоресурсы", - говорится в материалах регулятора.

При этом ЦБ отмечает, что в августе рост средств населения немного замедлился - показатель составил +0,8% против +1,1% в июле. Такую динамику регулятор объясняет сезонным ростом расходов на отпуск и подготовку к учебному году, а также инвестициями населения в недвижимость.

Согласно данным регулятора, прирост средств на счетах эскроу в августе значительно ускорился по сравнению с июлем, он составил 319 млрд рублей, или 7% (в июле - рост на 133 млрд рублей, или на 3%), что регулятор связывает с ростом ипотечных выдач, а также с некоторым снижением объема раскрытых счетов.

При этом в августе объем госсредств почти не изменился - показатель снизился на 40 млрд рублей, или на 0,3%. Средства по линии Федерального казначейства сократились на 312 млрд рублей, что регулятор объясняет погашением выпусков облигаций федерального займа. Средства региональных бюджетов, наоборот, выросли на 273 млрд рублей за счет налоговых поступлений. В результате объем госсредств достиг 12,1 трлн рублей.