В России будут формировать пятилетний прогноз потребности в кадрах

Президент Владимир Путин отметил, что эту задачу не решить без участия промышленников - работа должна быть совместной

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 сентября. /ТАСС/. Российские власти каждый год будут формировать прогноз потребности в кадрах на предстоящие пять лет, заявил президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании президиума Госсовета.

"Чтобы результат был действительно системным, мы должны ясно понимать, какие специалисты понадобятся нашей экономике, предприятиям уже в ближайшей перспективе, - отметил он. - Именно поэтому ежегодно будем формировать пятилетний прогноз потребности в кадрах на уровне всей экономики".

Путин добавил, что эту задачу не решить без участия промышленников - работа должна быть совместной. "Прошу со всей ответственностью включиться в эту работу и бизнес, и субъекты Федерации, а правительство - создать современный, удобный механизм, который позволит составлять такой прогноз в разрезе конкретных регионов, отраслей, профессий", - обозначил цели он.

По словам президента, крайне важно при этом учитывать национальные проекты, инфраструктурные программы, перспективы развития городов и целых территорий, инвестиционные планы госкорпораций и частных компаний. "Первый такой прогноз должен быть подготовлен уже в следующем году. И именно на его основе будем теперь рассчитывать параметры подготовки кадров со средним и высшим профобразованием", - сообщил глава государства.

Он указал, что такое планирование нужно начать уже с 2025-2026 учебного года. При этом обязательно учитывать и результаты национальных рейтингов образовательных организаций, прежде всего с точки зрения трудоустройства выпускников, пояснил президент.

Показатели эффективности

Обратившись к руководителям вузов, колледжей, техникумов, Путин отдельно предупредил: "Об эффективности вашей работы в значительной степени будем судить по тому, насколько востребованы ваши выпускники отечественными предприятиями и организациями". "Если при дефиците кадров в стране молодой человек не может найти работу, то возникает целый ряд абсолютно закономерных вопросов. Необходимы ли экономике те специалисты, те компетенции, которые вы готовите? Как сработали учебные заведения, их коллективы? Насколько полно, качественно подготовлен к будущей работе выпускник?" - обозначил возможные метрики он.

Поэтому, продолжил глава государства, руководители учебных заведений "на кончиках пальцев" должны чувствовать изменения на рынке труда и оперативно реагировать на них, не дожидаясь сигналов сверху. "Надо напрямую работать с теми, ради кого вы работаете. И, безусловно, налаживать предметное взаимодействие с работодателями с этой целью. Причем прямо у себя - в конкретном городе, регионе", - пояснил он.