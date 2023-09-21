В Минтруде сообщили о снижении молодежной безработицы с 2021 года почти в 1,5 раза

Этому способствовала программа содействия молодежной занятости, отметил глава ведомства Антон Котяков

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 сентября. /ТАСС/. Молодежная безработица в России с 2021 года снизилась почти в 1,5 раза благодаря программе содействия молодежной занятости. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на заседании президиума Госсовета по рынку труда.

"С 2021 года реализуется программа содействия молодежной занятости, что уже способствовало снижению молодежной безработицы почти в 1,5 раза", - сказал он.

Котяков также отметил, что предлагает принять еще несколько системных решений. "Первое - это внедрение комплексного прогнозирования потребностей в кадрах. Для точного реагирования на запросы экономики необходимо детализировать перспективный спрос, учитывать в планах по развитию территорий в региональных и отраслевых стратегических документах запрос на кадры", - сказал он, отметив, что это особенно актуально для новых регионов РФ, где уже реализуются масштабные проекты по развитию территорий экономики. "Для этого предлагаем унифицировать отраслевые стратегии и программы социально-экономического развития регионов, включив в обязательном порядке раздел по необходимой кадровой обеспеченности в разрезе профессий и квалификаций. А также дополнить отчетность работодателей параметрами перспективной потребности в профессиональных кадрах, исходя из их планов по инвестиционной деятельности", - отметил Котяков.

Он также сообщил, что формат предоставления данных и рекомендуемая методика расчета потребностей будет сформирована совместно с регионами и профессиональным сообществом.