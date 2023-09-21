Эрдоган заявил, что Илон Маск может приехать на техновыставку в Турции

Мероприятие планируется провести в 2024 году

АНКАРА, 21 сентября. /ТАСС/. Владелец компаний SpaceX и Tesla Илон Маск может приехать в Турцию, чтобы посетить технологическую выставку в Измире. Об этом президент республики Реджеп Тайип Эрдоган сообщил в интервью турецким СМИ в Нью-Йорке.

"Мы обсудили с Маском как инвестиции компании Tesla в Турции, так и совместные шаги в области космических исследований. Я надеюсь, что эта работа будет реализована. Я пригласил его на технологическую выставку [Teknofest] в Измире. Скорее всего, он приедет. Он сказал, что слышал хвалебные отзывы об Измире и постарается приехать", - приводит слова Эрдогана государственное агентство Anadolu Ajans. Выставку в Измире планируется провести в 2024 году.

Маск также сказал, что "наблюдал за турецкими БПЛА и считает их успешными", добавил президент. "Он осведомлен о достигнутых нами в последние годы успехах в области технологий. И это станет для них [Маска и США] движущей силой, чтобы привлечь инвестиции в Турцию. Не только Маск, но и весь мир теперь ценит наши успехи", - считает Эрдоган.

Он сообщил, что подарил бизнесмену четыре свои книги в Нью-Йорке. Они касаются тем реформирования ООН и в целом системы международных отношений.