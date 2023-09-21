Сбер представил новый кампус "Школы 21" в Великом Новгороде

Обучение в школе программирования доступно 24 часа в сутки

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 сентября. /ТАСС/. Сбер в партнерстве с правительством Новгородской области и Новгородским государственным университетом имени Ярослава Мудрого открыл в Великом Новгороде "Школу 21" - пятый кампус школы программирования в России. Одна из ее ключевых особенностей - методика обучения "Равный - равному". Об этом на экскурсии по кампусу журналистам сообщил директор новгородского кампуса "Школы 21" Андрей Латышев.

"Школа 21" - школа программирования, первая открытая в Северо-Западном федеральном округе и пятая школа Сбера в России. Открыта для любого возраста (от 18 лет), школа стоит на четырех основных принципах. Первый, и он, наверное, самый важный - "равный равному" - в школе нет учителей, нет менторов, как мы привыкли к обычной системе в университете, и в самой школе мы общаемся "равный - равному", на "ты", неважно - 19 лет или 43 года", - сказал он.

Среди остальных принципов "Школы 21", Латышев отметил доступность обучения 24 часа в сутки - школа работает без выходных полный день, предельную практическую ориентированность - все ученики устраиваются на стажировки к реальным работодателям, и наработку soft skills (мягких навыков) - коммуникативность, критическое мышление, креативность, умение работать в команде.

Как отметил на открытии школы глава Сбербанка Герман Греф, в "Школу 21" в основном приходят молодые студенты, однако одному из участников обучения сейчас 63 года, он решил поменять карьеру налогового инспектора на разработчика. "В "Школу 21" в основном приходят молодые ребята, две трети - студенты. Но при этом, нашему самому возрастному участнику сейчас 63 года. Он был налоговым инспектором, поступил, успешно закончил "Школу 21" и сейчас строит карьеру разработчика", - сказал Греф.

По словам директора новгородского кампуса "Школы 21" Латышева, школа открыта для всех, в том числе и для тех, кто не имеет навыков программирования. "У нас больше половины тех, кто заходит на интенсивы и учится в школе, не имели до навыков программирования", - добавляет Латышев. По данным Сбера, в четырех кампусах "Школы 21" по стране уже учится более 4 тыс. человек из 70 регионов России. Более 2,2 тыс. из них уже успешно трудоустроены в крупнейших IT-компаниях и стартапах России. Запланировано открытие кампусов еще в 16 городах страны.

В день открытия "Школу 21" посетил президент России Владимир Путин. Он осмотрел кампус, его инфраструктуру, пообщался с участниками обучения и оставил маркером напутственное пожелание удачи на стекле одного из блоков.