Платную дорогу Алексеевское - Альметьевск в Татарстане намерены открыть в 2025 году

Платный участок составит 143 км

КАЗАНЬ, 21 сентября. /ТАСС/. Движение по платной автодороге Алексеевское - Альметьевск в Татарстане откроется с 2025 года. Об этом сообщил гендиректор АО "Автострада" Александр Комлев в рамках форума Kazan Digital Week.

"Строительство участка автодороги планируется завершить до конца 2024 года. Открытие движения планируется с 2025 года. Взимание платы за проезд также планируется с 2025 года", - сказал Комлев.

Платный участок составит 143 км. Перспективный суточный трафик - порядка 26 тыс. автомобилей.

Согласно приведенным им данным, стоимость строительства составляет 102 млрд рублей. Проект реализуется на условиях частно-государственного партнерства, "Автострада" является концессионером. Комлев отметил, что 25% от общей суммы составляют частные инвестиции, 45% финансирует бюджет Татарстана, 30% - федеральный бюджет. Концессия заключена на 99 лет.

Kazan Digital Week проходит в Kazan Expo с 20 по 22 сентября 2023 года. Мероприятия форума структурированы по 10 тематическим направлениям. Эксперты обсудят, в том числе, цифровые технологии в сфере государственного управления, кибербезопасность и интеллектуальные транспортные системы. Во время форума также проходят выставка IT-разработок, всероссийская студенческая кибербитва, конкурс "IT-лидер", соревнования беспилотных мини-автомобилей. ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.