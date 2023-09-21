Резиденты "Сколково" представят в "Сириусе" передовые разработки по охране труда

В частности, представят систему, которая способна в реальном времени отслеживать психофизиологические параметры здоровья сотрудников на рабочем месте

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Компании - резиденты "Сколково" (группа ВЭБ.РФ) представят уникальные отечественные технологические разработки по обеспечению промышленной и экологической безопасности в ходе VIII Всероссийской недели охраны труда (ВНОТ) в Сочи, сообщает пресс-служба "Сколково".

"В этом году в выставочной программе участвует, в том числе восемь компаний - резидентов "Сколково". Стартапы презентуют лучшие кейсы применения технологий для решения проблем в области охраны труда, промышленной и экологической безопасности", - сообщает пресс-служба.

Разработки стартапов

Компания "АБ Технолоджи" покажет мобильный комплекс Camai - модульную платформу видеоаналитики на базе смарт-камер и edge-устройств со встроенным искусственным интеллектом.

Стартап Neurus продемонстрирует систему контроля средств индивидуальной защиты персонала и техники безопасности при помощи компьютерного зрения.

Компания "ФК Системс" представит сервис Stress Face, позволяющий с помощью обычной веб-камеры в реальном времени отслеживать психофизиологические параметры здоровья сотрудников на рабочем месте, включая водителей и операторов.

Команда "Иторум Эм Ар" подробно расскажет о своей обучающей платформе, а компания "Мпро" - о системе ситуативного обучения.

"НПП Сенсорные технологии" покажут систему позиционирования и беспроводной связи для опасных производств "Сигма", которую можно использовать на обогатительных фабриках, химических производствах, во время проведения работ в шахтах, на рудниках и разрезах.

Разработчик и интегратор инновационных решений для промышленных предприятий компания "Радиотехнические системы" продемонстрирует инновационную технологию предупреждения столкновений и наезда техники на персонал, которая может применяться в процессе открытых и подземных горных работ. "Лаборатория управления рисками" представит облачный сервис HSE RM для оптимизации работы служб охраны труда на предприятии.

Всероссийская неделя охраны труда

ВНОТ пройдет с 26 по 29 сентября 2023 года в парке науки и искусства "Сириус" в Сочи. Деловая программа разбита на тематические блоки - "Цифровая трансформация в социально-трудовой сфере", "Государственное управление охраной труда, контрольно-надзорная деятельность", "Профессиональные риски в сфере охраны труда", "День занятости", "Международные мероприятия".

О фонде

Фонд "Сколково" (группа ВЭБ.РФ) - крупнейший инновационный центр России. Стартапы, развивающие бизнес при его поддержке, поставляют отечественную высокотехнологичную продукцию для промышленности, медицины, транспорта, сферы информационных технологий. В числе резидентов "Сколково", получивших известность не только в России, но и за ее пределами, ExoAtlet, "Биорг", "Рапидбио", "Моторика", Uchi.ru, "Якласс", VisionLabs, "Вокорд", "С-Инновации", "Гепатера", ЦРТ "Инновации", "Спутникс" и многие другие.

"Сколково" имеет крупнейший в Восточной Европе технопарк, а его университет "Сколтех" в 2021 году повторно вошел в число лучших молодых университетов мира по версии рейтинга Nature Index, заняв 65-е место, и впервые попал на 35-е место в рейтинге по физике. В 2022 году Research.com назвал "Сколтех" лучшим университетом в России по направлениям компьютерных наук, генетики и молекулярной биологии. Выручка резидентов "Сколково" в 2022 году возросла почти на 42% по сравнению с 2021 годом и составила 351,9 млрд рублей. На конец 2022 года число стартапов - резидентов "Сколково" превысило 3,5 тыс. Количество рабочих мест в системе превысило 79 тыс.