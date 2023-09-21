Минтруд призвал наказывать работодателей за неисполнение квоты по инвалидности

Как заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, предприятиям необходимо предоставить государственную поддержку в целях адаптации рабочих мест для граждан с инвалидностью

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 сентября. /ТАСС/. Административное наказание нужно ввести для работодателей за неисполнение требований по найму лиц с ограниченными возможностями, заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

"Предлагаем одновременно ввести административную ответственность за незаполнение выделенных для инвалидов квот, которая предусмотрена по действующему законодательству, и предоставить дополнительную государственную поддержку предприятиям в целях адаптации рабочих мест для граждан с инвалидностью", - сказал он на расширенном заседании президиума Госсовета о развитии рынка труда в РФ.

В целом Котяков отметил, что в России есть необходимые правовые условия для профессиональной самореализации граждан с инвалидностью, пересмотрен механизм квотирования рабочих мест, внедрен электронный кадровый документооборот, регламентирована дистанционная занятость. "Но не всегда работодатели готовы организовывать рабочие места для сотрудников с особыми потребностями", - сообщил он.

В РФ существует только административный штраф за невыделение рабочих мест для лиц с инвалидностью в соответствии с установленной квотой или отказ работодателя в приеме на работу инвалида в пределах установленной квоты.