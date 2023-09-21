В Омской области из-за дефицита ГСМ договорились увеличить вдвое число бензовозов

Министр энергетики региона Владимир Шнипко заверил, что ситуацию продолжают мониторить

ОМСК, 21 сентября. /ТАСС/. В Омской области после жалоб жителей региона на дефицит топлива договорились с поставщиками ГСМ вдвое увеличить с пятницы количество бензовозов для поставки бензина и дизеля на АЗС. Об этом сообщил министр энергетики региона Владимир Шнипко в своем Telegram-канале.

"По поручению главы Омской области Виталия Павловича Хоценко провел переговоры с поставщиками. С завтрашнего дня количество бензовозов, которые снабжают омские АЗС бензином и дизелем, будет увеличено в два раза. Эта мера должна помочь в решении временных трудностей с нехваткой топлива на омских автомобильных заправках. Ситуацию продолжаем мониторить", - написал Шнипко.

Ранее Хоценко рассказал, что после сообщений в СМИ и соцсетях о ситуации с дефицитом топлива обсудит сложившуюся ситуацию с поставщиками топлива. Корреспондент ТАСС днем объехал три заправки - все они были закрыты из-за отсутствия бензина и дизеля. На единственной открытой заправке выстроилась большая очередь из машин. К вечеру ситуация нормализовалась.

20 сентября первый замглавы Минэнерго России Павел Сорокин заявил в Госдуме, что министерство рассчитывает на принятие в ближайшие дни радикальных мер по борьбе с "серым экспортом" нефтепродуктов и ожидает снижения цен. По его словам, проблем с поставками топлива регионам России сейчас нет, вопрос в его цене. Разница между внутренней ценой и экспортной превышает 20 тыс. рублей за тонну, что для недобросовестных участников рынка создает стимул вывозить нефтепродукты. В Омске, где расположен крупнейший в России нефтезавод, цена на бензин марки Аи-92 колеблется от 47,45 до почти 51 рубля за литр, на Аи-95 - от 51,30 до 55 рублей за литр.