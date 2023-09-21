Путин объяснил особые надбавки на Дальнем Востоке проблемой депопуляции региона

Председатель комиссии Госсовета по направлению МСП Антон Алиханов предложил рассмотреть возможность уравнять размер такой поддержки

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин объяснил повышенную поддержку при переезде на Дальний Восток по программе трудовой мобильности особенностями этого региона. Глава государства сегодня проводит заседание президиума Госсовета по ситуации на рынке труда.

На заседании губернатор Калининградской области, председатель комиссии Госсовета по направлению МСП Антон Алиханов обратил внимание, что при переезде на Дальний Восток выплачивается 1 млн рублей, а при переезде в арктические регионы - чуть более 200 тыс. рублей. Алиханов предложил рассмотреть возможность уравнять размер такой поддержки.

"Нам бы, конечно, хотелось больше людям платить, и сделать так, чтобы им платили по всем направлениям и во всех регионах. Особая поддержка на Дальнем Востоке связана с депопуляцией этих территорий. Если мы везде уравняем, то какой будет стимул работать и жить на Дальнем Востоке", - прокомментировал Путин. При этом он добавил: "В целом, конечно, в правильном направлении мы думаем, подумаем обязательно".