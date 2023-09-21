Губернатор Севастополя предложил возродить учебно-производственные комплексы при ссузах

По словам Михаила Развожаева, предприниматели, которые участвуют в проекте "Профессионалитет", готовы вкладывать деньги в создание кластеров, но, возможно, при доле государственного софинансирования

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 сентября. /ТАСС/. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев предложил возродить учебно-производственные комплексы в системе среднего профессионального образования для практической подготовки обучающихся и удовлетворении прямых запросов работодателей. Об этом он сообщил на расширенном заседании президиума Госсовета о развитии рынка труда в России.

"Долго думали, как приблизить работодателя и систему СПО. Самый успешный опыт за последнее время, когда мы видим, что работодатели вкладывают и получают налоговые преференции в систему СПО, в дополнительную квалификацию педагогов СПО, и получаются такие, по сути, производственно-учебные кластеры. Сами предприниматели, производственные объединения, которые участвуют в "Профессионалитете", готовы вкладывать [средства], возможно при какой-то доле софинансирования государства", - сообщил Развожаев.

Проект "Профессионалитет" стартовал 1 сентября 2022 года. Он подразумевает, что отрасли, которые нуждаются в высококвалифицированных специалистах, станут полноправными заказчиками кадров. Также они будут принимать участие в управлении колледжем, в том числе при выборах директоров учебных заведений. На данный момент в проекте участвуют предприятия из восьми отраслей экономики: атомной промышленности, железнодорожного транспорта, металлургии, машиностроения, сельского хозяйства, легкой промышленности, химической и фармацевтической отраслей. Проект нацелен на сокращение сроков обучения рабочим профессиям в колледжах.