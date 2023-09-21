Комиссия Госсовета предложила индексировать пенсии работающим пенсионерам

Это стимулировало бы их вернуться на рынок труда, что позволит частично решить проблему дефицита кадров, считает председатель комиссии Антон Алиханов

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 сентября. /ТАСС/. Комиссия Госсовета РФ предложила вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам. Это стимулировало бы их вернуться на рынок труда, что позволит частично решить проблему дефицита кадров, сказал председатель комиссии Госсовета РФ по направлению "Малое и среднее предпринимательство", губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

"Возможно возвращение к индексации пенсий для работающих пенсионеров. Для некоторых людей это стало бы стимулом к возвращению на рынок труда", - представил решение комиссии Алиханов на заседании президиума Госсовета РФ в Великом Новгороде, посвященном развитию рынка труда в России.

По его словам, делалось предложение ввести такую меру исключительно для медработников и специалистов для системы образования. "Но коллеги из правительства РФ нас поправили, что делить здесь людей по категориям, по отраслям нельзя, и нужно будет принимать общее решение", - сказал Алиханов.