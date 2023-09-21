Губернатор Ленобласти предложил стимулировать трудоустройство инвалидов сверх квот

Александр Дрозденко, в частности, предложил принять меры по поддержке работодателей на создание рабочих мест для участников СВО

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 сентября. /ТАСС/. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предложил ввести стимулирующие меры для работодателей по трудоустройству людей с ограниченными возможностями сверх установленных квот. Это и несколько других предложений он озвучил на расширенном заседании президиума Госсовета о развитии рынка труда в России.

"Первое предложение - на федеральном и региональном уровнях принять меры по поддержке работодателей на создание или оборудование новых рабочих мест для лиц с ограниченными возможностями здоровья, а также для участников СВО. Второе: не только ввести ответственность за нарушение, невыполнение квот для работодателей по трудоустройству инвалидов, а также предусмотреть стимулирующие меры по трудоустройству инвалидов сверх квоты", - сказал Дрозденко.

Также он отметил, что многие люди с ограниченными возможностями, получая ту или иную группу инвалидности, хотели бы сохранить свое право на трудоустройство. С учетом возможностей протезирования и других способов медицинской поддержки, стоит предусмотреть меры, которые позволяли бы допускать таких людей до работы по их собственному желанию.

"Третье - предлагаем при прохождении медосмотров учитывать современные компенсационные возможности по протезированию и иным медицинским возможностям, когда люди, получая более высокую группу, но имея хорошие технические возможности, могли бы по собственному желанию идти работать, и их до работы нужно допускать", - добавил Дрозденко.

Он подчеркнул, что в России проживают более 4 млн человек с ограниченными возможностями здоровья, при этом активной трудовой деятельностью из них занимаются 27%.