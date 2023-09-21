21 сентября, 18:47,
обновлено 21 сентября, 18:58

Путин заявил, что санкции в чем-то тормозят Россию, но стимулируют ее развитие

Глава государства отметил появление новых компетенций и возможностей

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин считает, что санкции не только тормозят, но в чем-то и стимулируют развитие экономики. Такое мнение глава государства высказал, подводя итоги заседания президиума Госсовета.

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"Как мы видим, как после 2014 года, так и сейчас, эти ограничения, которые в отношении нас вводятся со стороны, они стимулируют развитие. Да, они где-то нас тормозят, где-то заставляют ранее принятые решения переносить, как мы говорим, по графику вправо, на более поздний срок, но тем не менее появляются новые компетенции, появляются новые возможности", - сказал Путин. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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