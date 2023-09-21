Алиханов предложил сделать центры "Мой бизнес" точками агрегации для МСП

Глава Калининградской области отметил, что в этом случае регион будет понимать, какие кадры нужны малому и среднему бизнесу на конкретной территории

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 сентября. /ТАСС/. Глава Калининградской области Антон Алиханов предложил сделать центры "Мой бизнес" точками агрегации пространства для малого и среднего предпринимательства. Он внес предложение на расширенном заседании президиума госсовета о развитии рынка труда в РФ в Великом Новгороде.

"Мы предлагаем сделать центры "Мой бизнес", конечно, в содружестве с деловыми объединениями нашими центром агрегации формирования сводного пространства по всему малому и среднему бизнесу. Чтобы у регионов была одна точка входа и, чтобы вне зависимости от того, состоишь ты в "Опоре России", "Деловой России", чтобы ты мог прийти в центр "Мой бизнес" и каким-то образом заявить о себе, своих потребностях, о своих новых бизнес-проектах", - сказал Алиханов.

Он пояснил, что в этом случае регион будет понимать, какие кадры нужны малому и среднему бизнесу на конкретной территории. "Кстати, можно подключить не только центры "Мой бизнес", но и региональные центры компетенций", - добавил Алиханов.