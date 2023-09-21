"Энергоатом" запросил у кабмина Украины почти $560 млн на погашение долгов

Госпредприятие самостоятельно погасило задолженность за предыдущие годы в размере около 2,1 млрд гривен (около $56 млн)

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Украинская компания "Энергоатом" обратилась к правительству Украины с просьбой выделить из государственного бюджета около $560 млн на оплату долгов, накопившихся за 2022 год по программе "Возложение специальных обязательств" (ВСО), предусматривающей льготное обеспечение населения электроэнергией.

"Погашение задолженности предыдущих периодов за услугу ВСО компании в размере 20,5 млрд гривен (около $560 млн - прим. ТАСС), которые накопились в 2022 году <…>, возможно только за счет компенсации. <…> "Энергоатом" обратился в кабинет министров с просьбой предусмотреть в проекте закона "О государственном бюджете на 2024 год" расходы на покрытие расходов государственного предприятия "Энергоатом", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале компании.

Госпредприятие самостоятельно погасило задолженность за предыдущие годы в размере около 2,1 млрд гривен (около $56 млн).

В мае комиссия по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг Украины предложила с 1 июня поднять тарифы на электроэнергию. Предложенные изменения призваны улучшить финансовые показатели "Энергоатома". 1 июня правительство утвердило двукратное повышение цен на электроэнергию для населения.