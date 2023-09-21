Комиссия Госсовета предложила начислять северный стаж ИП и самозанятым в Арктике

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов также предложил уровнять выплату при переезде на Дальний Восток и в Арктику

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 сентября. /ТАСС/. Комиссия Госсовета России предложила начать начислять северный стаж индивидуальным предпринимателям и самозанятым в арктических регионах. Это простимулирует предпринимательскую инициативу на севере, заявил председатель комиссии Госсовета России по направлению "Малое и среднее предпринимательство", губернатор Калининградской области Антон Алиханов на заседании президиума Госсовета России, посвященного развитию рынка труда в России.

"Так называемый северный стаж для индивидуальных предпринимателей и самозанятых: коллеги-губернаторы считают, что его отсутствие (он не начисляется для ИП и самозанятых) является своеобразным ограничением для предпринимательской инициативы и формирования корпуса людей, которые легализуют свою деятельность и становятся самозанятыми", - отметил Алиханов.

Еще одно предложение от губернаторов арктических регионов касалось мер поддержки при переезде в Арктику.

"У нас есть мера поддержки при переезде на Дальний Восток и при переезде в арктический регион, но она различается в объеме. На Дальний Восток она составляет 1 млн [рублей], а при переезде в арктические регионы - 225 тыс. рублей. Если это возможно, в какой-то перспективе рассмотреть возможность уравнять размер этой поддержки", - сказал Алиханов.