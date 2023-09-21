В Заполярье предложили ввести поддержку переезжающим работникам промышленности

В регионе действует программа "Курс на Север"

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 сентября. /ТАСС/. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис предложил увеличить размер выплат для переезжающих в регион работников промышленных предприятий. Об этом он сообщил на расширенном заседании президиума Госсовета, посвященного развитию рынка труда в России, которое проводит президент России Владимир Путин в Великом Новгороде.

"Мы сами запустили программу "Курс на Север", в рамках этой программы сформулировали специальные меры и такое индивидуальное сопровождение тех, кого мы ищем в сопровождении, когда они к нам приезжают, чтобы обеспечить им комфорт, но это работники бюджетной сферы. У нас это получается. Но если бы вы бы поддержали вот эту инициативу увеличить размер выплаты работодателем для промышленных предприятий, для тех, кто переезжает - это, конечно, существенно, нам бы помогло именно в режиме экономики, поэтому просьба здесь нас поддержать", - сказал Чибис.

"Курс на Север" - это служба кадрового сопровождения для тех, кто переезжает в Мурманскую область. Создана на базе регионального Центра занятости населения. Организованы информационные рекрутинговые кампании для студентов и выпускников других регионов с востребованными специальностями. Служба занимается персональным сопровождением специалистов в период их переезда в регион, трудоустройства и адаптации на новом месте. Первый опыт проекта был связан с поиском учителей для комплектации штатов общеобразовательных школ, в первую очередь в отделенных поселках и военных гарнизонах. К 1 сентября удалось закрыть 32 вакансии учителей-предметников.