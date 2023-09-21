Путин поручил ФАС внимательно посмотреть за ценами на средства реабилитации

Глава государства отметил, что "современные средства реабилитации в четыре раза дороже чем те, которые в массовом порядке производятся"

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 сентября. /ТАСС/. Федеральной антимонопольной службе (ФАС) необходимо дать поручение изучить цены на высокотехнологичные средства реабилитации. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании президиума Госсовета.

Во время беседы с участниками вице-премьер РФ Татьяна Голикова обратилась к главе государства: "Учитывая, что спрос на высокотехнологичные средства реабилитации сейчас возрастает, нужно, наверное, еще и другое поручение. Поручение нашему бизнесу, который это производит, чтобы ценовая политика в отношении этих технических средств реабилитации была более сдержанной, чем сейчас".

Глава российского государства уточнил: "Поручение бизнесу мы дать не можем". "Нужно дать поручение ФАС: современные средства реабилитации в четыре раза дороже чем те, которые в массовом порядке производятся", - указал президент.

По словам Путина, "понятно, что это высокотехнологичные изделия". "Но в любом случае этот пункт - его надо оформить как-то соответствующим образом", - обратился он к Голиковой.