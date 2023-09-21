21 сентября, 19:19,
обновлено 21 сентября, 19:38

Al Jazeera: Байден объявит о новом пакете военной помощи Украине на $325 млн

По информации телеканала, Киев получит управляемые авиационные ракеты AIM-9 Sidewinder, боеприпасы для РСЗО HIMARS и зенитных ракетных комплексов Avenger, а также противотанковые вооружения и более 3 млн патронов к стрелковому оружию

ДУБАЙ, 21 сентября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден в ближайшее время объявит о предоставлении Украине очередного пакета военной помощи в размере $325 млн. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на представителя американской администрации.

В рамках нового пакета помощи Украина получит управляемые авиационные ракеты класса "воздух - воздух" AIM-9 Sidewinder, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS и зенитных ракетных комплексов Avenger, а также противотанковые вооружения и более 3 млн патронов к стрелковому оружию. 

Теги:
УкраинаСШАБайден, Джо
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