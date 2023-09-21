ФРГ и Франция намерены ускорить работу по проекту создания танка MGCS

Инициатива реализуется германскими компаниями Krauss-Maffei Wegmann, Rheinmetall и французской Nexter Systems

БЕРЛИН, 21 сентября. /ТАСС/. Германия и Франция намерены ускорить реализацию совместного проекта по разработке нового танка MGCS (Main Ground Combat System - основная наземная боевая система), который должен выйти на рынок в 2035 году. Об этом заявил глава Минобороны ФРГ Борис Писториус на встрече со своим французским коллегой Себастьеном Лекорню на авиабазе в Нормандии.

"Мы хотим этот проект, мы хотим, чтобы этот проект был успешным", - сказал Писториус. На авиабазе начальники штабов вооруженных сил обеих стран подписали документ, в котором содержатся требования к возможностям нового танка. "Мы должны определить, чего мы хотим", - пояснил глава оборонного ведомства ФРГ.

Ранее газета Handelsblatt со ссылкой на собственные источники в правительственных и промышленных кругах сообщала, что проект разрабатываемого Германией совместно с Францией нового танка находится на грани провала. Правительства двух стран запустили проект шесть лет назад. Новый танк призван заменить и значительно превосходить по боевым характеристикам германский Leopard 2 и французский Leclerc. Германии, которая в этом году заложила на разработку танка почти €83,5 млн из специального фонда, отводится руководящая роль в создании боевой системы. Франция же, как ожидается, возьмет на себя больше полномочий в вопросе развития будущего общего авиационного комплекса шестого поколения FCAS (Future Combat Air System).

Возможные характеристики MGCS

Реализуют проект германские компании Krauss-Maffei Wegmann, Rheinmetall и французская Nexter Systems. По информации газеты Bild, экипаж нового танка будет состоять всего лишь из двух человек. Его сокращение (экипаж Leopard 2 состоит из четырех человек) обусловлено стремлением к обеспечению автономного вождения машины. Перезаряжаться снаряды будут, однако, пока вручную.

MGCS будет оснащен пушкой калибра как минимум 130 мм. Для сравнения - в Leopard 2 установлена пушка калибра 120 мм, в российском Т-14 "Армата" - калибра 125 мм. Снаряды к пушке MGCS будут длиннее и, как ожидается, будут иметь большую пробивную силу и скорость. Боеприпасы типа APFSDS (бронебойный оперенный подкалиберный снаряд) будут созданы из суперпрочного вольфрамового сплава.

Планируется, что новый танк будет иметь гибридный двигатель и в комбинации с более легкой и прочной броней будет меньше потреблять топлива, сможет дольше обходиться без дозаправки.