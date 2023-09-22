Кабмин России обсудит бюджетный пакет и поддержку участников СВО

В правительстве также рассмотрят прогноз социально-экономического развития и основные направления единой государственной денежно-кредитной политики РФ на предстоящие три года

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Правительство России на сегодняшнем заседании обсудит проект федерального бюджета на ближайшие три года и пакет сопутствующих законопроектов.

В начале недели проект бюджета обсуждался на совещании у президента РФ Владимира Путина. Глава государства назвал его в целом сбалансированным, но призвал оперативно доработать, чтобы "поставить окончательную точку" в решении спорных вопросов. Обозначил он и ключевые приоритеты, которые должны быть учтены в главном финансовом документе страны.

Так, указывал президент, бюджет должен быть сверстан "исходя из общегосударственных приоритетов" - стратегических и текущих. Но в первую очередь, по его словам, нужно гарантировать исполнение всех социальных обязательств государства перед людьми.

В числе сопутствующих документов правительство сегодня рассмотрит законопроекты о повышении пенсий и минимального размера оплаты труда. Так, уже решено, что МРОТ с 1 января 2024 года вырастет на 18,5% - темпы его индексации значительно выше инфляции.

Также будет обсуждаться прогноз социально-экономического развития и основные направления единой государственной денежно-кредитной политики РФ на предстоящую трехлетку. Традиционно в этом же пакете законопроектов - бюджеты Фонда ОМС и Социального фонда, тарифы на обязательное социальное страхование.

После того как проект бюджета будет одобрен в правительстве, документ внесут в Госдуму. По закону, кабмин должен сделать это до 1 октября. Далее документ рассматривается парламентом и на финальном этапе утверждается президентом.

Социальные вопросы

Помимо бюджетных тем, на сегодняшнем заседании будет обсуждаться и другие вопросы, в том числе социальных. В их числе законопроект, который уточнит механизм выделения средств на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала, а также на стимулирующие выплаты медработникам за выявление онкологических заболеваний в ходе диспансеризации и профосмотров.

Речь будет идти и о поддержке участников специальной военной операции. Как ожидается, дополнительные средства могут быть выделены фонду "Защитники Отечества", который помогает таким гражданам.

В повестке дня - поправки в Жилищный кодекс, которые призваны уточнить "особенности краткосрочного предоставления жилых помещений для размещения граждан".

Кроме того, будет обсуждаться соглашение о строительстве в Киргизии школ с обучением на русском языке. Такой договор между Москвой и Бишкеком уже заключен, теперь его предстоит ратифицировать.

Кабмин рассмотрит и другие вопросы, в том числе связанные с финансированием выставок, компенсациями для банков. Будет представлен доклад с анализом конкурентной среды в 2022 году.