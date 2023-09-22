21 сентября, 21:02,
обновлено 21 сентября, 22:02

Сбер повысил минимальную ставку по базовым ипотечным программам до 14,2%

Владимир Гердо/ ТАСС
© Владимир Гердо/ ТАСС

Минимальный первоначальный взнос сохранился на уровне 10,1% и 15,1% для программы "Вторичное жилье" и "Новостройки" соответственно

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Сбер повысил минимальные ставки по базовым ипотечным программам на 0,5 процентного пункта (п. п.), до 14,2%, следует из материалов банка.

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Согласно данным сайта кредитной организации, минимальная ставка по базовым ипотечным программам "Вторичное жилье" и "Новостройки" увеличилась с 13,7% до 14,2%. Минимальный первоначальный взнос сохранился на уровне 10,1% и 15,1% для программы "Вторичное жилье" и "Новостройки" соответственно.

О повышении с 22 сентября ставок по ипотеке ранее сообщил глава Сбербанка Герман Греф на открытии кампуса "Школы 21". Он также рассказал, что с 25 сентября Сбер повысит ставки по некоторым вкладам. В настоящее время максимальная доходность по вкладам банка, согласно продуктам Сбера, составляет 12%.

Совет директоров Банка России 15 сентября принял решение повысить ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 13% годовых, и указал, что будет оценивать целесообразность ее дальнейшего повышения на ближайших заседаниях. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
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