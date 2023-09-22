Китайская компания из сферы open source намерена учредить предприятие в России

Исполнительный директор OSChina Сюй Юн не уточнил, кто именно может выступить совладельцем с российской стороны

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Компания Open Source China, представляющая сообщество разработчиков программных продуктов с открытым исходным кодом, близка к учреждению совместного предприятия в России, сообщил ее представитель на конференции Сбера SmartDev. Опрошенные ТАСС эксперты оценивают проект положительно, но отмечают, что успех зависит от уровня доверия к его долгосрочности и мерам защиты публикуемого кода.

О планах OSChina в России сообщил ее исполнительный директор, а также глава Gitee (китайский аналог веб-сервиса GitHub, который развивался под руководством OSChina) Сюй Юн. По его словам, первоначально компания планирует выстроить российскую версию Gitee-SaaS для предоставления онлайн-услуг по разработке для МСП в России. Далее в планах - аналог хостинговой платформы Gitee. Ожидаются и совместные продажи с российскими партнерами. При этом Сюй Юн не уточнил, кто именно может выступить совладельцем предприятия с российской стороны. Но он уверен в том, что возможности и ресурсы OSChina помогут России развить сферу программного обеспечения ПО на открытом коде.

Национальный репозиторий

В России уже обсуждают создание национального репозитория программного обеспечения с открытым кодом, в марте кабмин постановил передать 1,3 млрд рублей со счетов государственного венчурного фонда "Росинфокоминвест" на его создание. Но, как отмечает руководитель группы разработки продуктов и решений Linx Cloud Евгений Макарьин, это достаточно скромные инвестиции, поэтому в ближайшее время запуск полноценной отечественной замены GitHub кажется маловероятным. А у возможного российско-китайского проекта неплохие перспективы, при том, что у РФ есть потребность в аналоге GitHub, рассуждает эксперт.

Но успех нового совместного предприятия определят прежде всего уровень доверия к долгосрочности его существования и меры защиты публикуемого кода, полагает руководитель отдела специальных разработок CorpSoft24 Геннадий Щербаков. "Технологическая составляющая у подобных проектов примерно одинаковая, нюансы построения не принципиальны. Важно, чтобы проект запускался всерьез и надолго", - добавляет представитель компании.

Директор практики инфраструктурного консалтинга и информационной безопасности Axenix Николай Ульрих считает новый проект заменой GitHub от Microsoft. "Учитывая текущую ситуацию и "изгнание" наших разработчиков из GitHub, может стать крайне востребованным сервисом. Это репозиторий, который должен будет встраиваться в конвейеры разработки", - заявил он.

Что касается рынка SaaS (software as a service - программное обеспечение как услуга) в самой КНР, он растет стремительными темпами, делится представитель Linx Cloud Макарьин: в 2021 году годовой рост составил 35% и достиг почти 73 млрд юаней. Эксперт назвал динамику развития у китайских open source продуктов положительной. "Добавление китайской экспертизы должно придать импульс развитию отрасли и в России", - заключил он.