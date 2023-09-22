"Лукойл" заявил о риске для своего завода в Болгарии при досрочном отказе от нефти из РФ

В компании подчеркнули, что намерения парламента республики раньше срока отказаться от российского энергоресурса угрожают стабильности работы крупнейшего нефтеперерабатывающего предприятия на Балканах и рынку топлива в стране в целом

СОФИЯ, 22 сентября. /ТАСС/. Досрочный отказ от российской нефти может нарушить работу нефтеперерабатывающего завода "Лукойл нефтохим Бургас" в Болгарии. С таким заявлением компания "Лукойл" выступила в связи с намерением большинства депутатов парламента республики принять законопроект о досрочном отказе от переработки российской нефти.

"Досрочный отказ от экспорта российской нефти угрожает стабильности работы крупнейшего нефтеперерабатывающего завода на Балканах и создаст риски на рынке топлива в стране", - отмечает "Лукойл". Компания напомнила о согласованном плане поэтапного перехода к альтернативным источникам нефти, подчеркнув, что предложенный депутатами 30-дневный срок "нереален и не может в полной степени гарантировать нормальную работу предприятия" и, соответственно, сохранение стабильных цен на топливном рынке.

В 2022 году Европейская комиссия в виде исключения разрешила Болгарии выполнять контракты на покупку, импорт и передачу российской сырой нефти, доставленной в страну морским путем до конца 2024 года, однако в конце весенней сессии парламента представители правящего большинства вынесли на рассмотрение предложение о досрочном завершении ее поставок. Оно было рассмотрено и принято в первом чтении на осенней сессии парламента.