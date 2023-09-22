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На Чукотке приобрели глиссеры для связи Анадыря с аэропортом

Как сообщил глава региона Владислав Кузнецов, если судна получат хорошие отзывы от пассажиров, то их закупят минимум в два раза больше

ТАСС, 22 сентября. Власти Чукотки закупили четыре легких быстрых судна - глиссера - для связи в межсезонье Анадыря с аэропортом, находящимся по другую сторону Анадырского лимана. Об этом в интервью ТАСС сообщил избранный глава региона Владислав Кузнецов.

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"Нужно сосредоточится на том, что можно быстро реализовать и что будет удобно для граждан, а это, например, современные плавсредства, которые можно эксплуатировать при ухудшении погодных условий, при сильном ветре, при штормовой нагрузке, чтобы люди были защищены и груз можно было перевозить. Приобретение таких плавсредств входит в мастер-план [развития Анадырской агломерации], это было поддержано [президентом РФ Владимиром Путиным]. Сейчас мы закупили четыре глиссера, опробуем их, и если от людей будут хорошие отзывы, то закупим их в два раза больше, как минимум", - сказал Кузнецов.

Ранее в сентябре Кузнецов просил президента России Владимира Путина помочь региону с приобретением глиссеров в рамках госпрограммы "Развитие транспортной системы". Он отмечал, что перевозки людей из аэропорта осложнены в межсезонье, при этом они имеют большое социальное значение. 

Теги:
РоссияЧукотский автономный округКузнецов, Владислав Гариевич
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