Минфин подготовил проект о снижении налоговой нагрузки на добытчиков платины

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов ранее обратился к заместителю министра финансов РФ Алексею Сазанову с письмом, в котором изложил возникшие проблемы у предприятий, добывающих концентрат платины и платиноидов

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Министерство финансов РФ разработало проект поправок в Налоговый кодекс, которые должны устранить резкий скачок в обложении налогом добычу концентратов, содержащих металлы платиновой группы. Об этом говорится в ответе министерства, направленного на имя уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова, сообщили ТАСС в пресс-службе бизнес-омбудсмена.

Как сообщило министерство, разработанный Минфином проект поправок предусматривает внесение в НК РФ прямого указания на то, что к добыче концентратов, содержащих металлы платиновой группы, применяется рентный коэффициент 1 вместо 3,5. Законопроект направлен на согласование в заинтересованные федеральные органы исполнительной власти.

Ранее Титов обратился к заместителю министра финансов РФ Алексею Сазанову с письмом, в котором изложил возникшие проблемы у предприятий, добывающих концентрат платины и платиноидов. Поводом для этого стала жалоба руководства ЗАО "Косьвинский камень", занимающегося добычей золотоплатинового концентрата. Гендиректор предприятия Андрей Бардиж указывал, что с 2021 года производство платины стало нерентабельным и остановилось на многих его предприятиях.

В июле 2021 года при расчете налога на добычу некоторых полезных ископаемых был введен рентный коэффициент в размере 3,5. Исключение было сделано для концентратов, содержащих золото, - для них коэффициент был равен 1.

"Цена золота из года в год формируется примерно в два раза выше платины, - отметил Титов. - Однако в новых условиях налоговая нагрузка для недропользователей, добывающих концентрат платины и платиноидов, оказалась в несколько раз значительнее, чем для их коллег, добывающих концентрат с преимущественным содержанием золота. И если при введении рентного коэффициента ставилась задача довести горную ренту по отдельным рудам до среднемирового уровня в 2-3%, то у добытчиков платины она и раньше превышала 6%, а с применением повышающего коэффициента дошла почти до 22% от выручки".