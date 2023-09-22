Белоруссия продлила на полгода запрет на вывоз ядерных реакторов и дирижаблей

Всего в перечне товаров, которые запрещено вывозить из республики, находится более 250 позиций

МИНСК, 22 сентября. /ТАСС/. Белоруссия продлила на шесть месяцев временный запрет на вывоз за пределы страны некоторых промышленных товаров, перечень которых насчитывает более 250 кодов товарной номенклатуры, в том числе ядерные реакторы и дирижабли. Соответствующее постановление Совета министров опубликовано на Национальном правовом интернет-портале республики.

"Установить временный запрет на вывоз за пределы Республики Беларусь в государства - члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС) товаров по перечню согласно приложению вне зависимости от страны происхождения", - говорится в документе.

Также вводится запрет на вывоз товаров за пределы таможенной территории ЕАЭС из Белоруссии в государства, не являющиеся государствами - членами ЕАЭС, товаров, помещенных под таможенные процедуры экспорта, временного вывоза, переработки вне таможенной территории и реэкспорта.

В частности, в перечень запрещенных к вывозу товаров включены железнодорожные локомотивы, вагоны, дирижабли и аэростаты, тракторы, легковые автомобили, мотоциклы, велосипеды, летательные аппараты, медицинские изделия, различные инструменты и оборудование, газогенераторы, оборудование для отопления, ядерные реакторы, тепловыделяющие элементы, двигатели и прочие силовые установки, холодильное и морозильное оборудование, автопогрузчики, бульдозеры, оборудование для сельского и лесного хозяйства, сельскохозяйственные машины, различные виды продукции станкостроения, вычислительные машины, аккумуляторы, пылесосы, телефонные аппараты, включая смартфоны, электрическая аппаратура, интегральные схемы и другие виды продукции.

Временный запрет не распространяется на товары, сопровождаемые сертификатом о происхождении товаров или актом экспертизы происхождения товаров, подтверждающим их белорусское или российское происхождение. Также запрет не будет касаться товаров, вывозимых за пределы Белоруссии по разовым лицензиям, выдаваемым министерством антимонопольного регулирования и торговли. Не будут запрещены к вывозу товары, "перемещаемые между частями территории Российской Федерации транзитом через территорию Республики Беларусь", а также товары, "вывозимые из Республики Беларусь в Российскую Федерацию в рамках Союзного государства, в том числе транзитом через территории иных государств". Постановление Совмина также определяет еще условия, при которых не будет применяться запрет на вывоз товаров.

Постановление вступило в силу с 23 сентября и будет действовать в течение шести месяцев. Аналогичные запреты на временный вывоз некоторых товаров вводились правительством Белоруссии сроком на полгода с 23 сентября 2022 года, затем с 23 марта 2023 года.