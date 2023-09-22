В Бурятии создадут агрокластер по развитию мясного производства

Как сообщили в правительстве республики, стоимость проекта составит около 2,8 млрд рублей

УЛАН-УДЭ, 22 сентября. /ТАСС/. Агрокластер по развитию мясного производства создадут в Бурятии на базе нового животноводческого комплекса. Об этом сообщили ТАСС в правительстве республики.

"Это будет животноводческий комплекс на 15 тыс. голов крупного рогатого скота. Он включит племенную ферму, откормочную площадку для молодняка, механизированное подразделение по кормозаготовке, убойный цех, а также цех по переработке отходов", - говорится в сообщении.

Производство продукции планируется начать в 2024 году. Стоимость проекта - около 2,8 млрд рублей, из них большая часть - заемные средства. Годовой объем на убой в живом весе составит до 3,9 тыс. тонн.

"Агрокластер позволит объединить в единую цепочку все звенья - от фермера до магазина. Это будет полноценная вертикально-интегрированная система в сельскохозяйственной отрасли, включающая цикл выращивания кормовых культур, производство мяса, переработку и реализацию продукции", - отметили в республиканском правительстве.

Цель создания агрокласетра - увеличение производства, так как самообеспеченность Бурятии мясом составляет 70%. Остальные 30% приходится закупать в других регионах. Поставщики коров и телят уже определены - это крупные животноводческие хозяйства Сибири. Запуск предприятия позволит трудоустроить более 200 человек.

Проект был представлен на VIII Восточном экономическом форуме во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года.