Ростех передал ВКС России очередной самолет дальнего радиолокационного обзора А-50У

В нем применяются новые ЖК-мониторы большей размерности и разрешения

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Госкорпорация "Ростех" передала Воздушно-космическим силам (ВКС) России модернизированный авиационный комплекс дальнего радиолокационного обзора (ДРЛО) и наведения А-50У. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации.

"Холдинг "Росэлектроника" и Объединенная авиастроительная корпорация (обе компании входят в госкорпорацию "Ростех") поставили в войска очередной модернизированный авиационный комплекс дальнего радиолокационного обзора и наведения А-50У. Самолет может обнаруживать новые типы летательных аппаратов, а также способен одновременно сопровождать большее количество целей и наводимых истребителей, чем предыдущая модификация. Применение современной аппаратуры снизило вес самолета и позволило увеличить дальность полета и время нахождения в воздухе при выполнении боевых задач", - говорится в сообщении.

В госкорпорации отметили, что борт получил новую электронику с большей производительностью и быстродействием, что позволило нарастить возможности функционального программного обеспечения. В самолете применяются новые ЖК-мониторы большей размерности и разрешения, благодаря чему повысилась эффективность системы отображения радиолокационной обстановки, а улучшенная эргономика воздушного судна снизит утомляемость тактического экипажа. А-50У также получил новый пилотажно-навигационный комплекс.

"Авиационный комплекс дальнего радиолокационного обзора и наведения А-50У - необходимая в условиях современных боевых действий машина. В результате модернизации самолет получил новое техническое оснащение, которое повышает скорость и дальность обнаружения воздушных, наземных и морских целей, эффективность противодействия противнику. Борт модернизирован в рамках реализации программы обновления парка самолетов ДРЛО, предусмотренной государственным оборонным заказом", - подчеркнули в Ростехе.

Работы над еще одним А-50У

Модернизация очередного авиационного комплекса ДРЛО А-50 до уровня А-50У должна завершиться в ближайшее время на фоне высокой потребности войск в таких машинах, рассказал Вячеслав Михеев, генеральный конструктор концерна "Вега" (входит в холдинг "Росэлектроника" Ростеха).

"Применение модернизированных летающих радаров А-50У в зоне проведения специальной военной операции позволяет оперативно обнаруживать воздушные объекты противника и эффективно противодействовать им силами авиации и ПВО. С учетом высокой потребности в данных машинах в войсках мы передали очередной борт и в ближайшее время планируем завершить модернизацию еще одного комплекса А-50", - привели его слова в госкорпорации.

"Вега" ведет работы по модернизации воздушного судна совместно с ТАНТК имени Г. М. Бериева (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию).

Самолет А-50У является модернизированной версией А-50 производства концерна "Вега" и ТАНТК имени Г. М. Бериева. Самолет предназначен для обнаружения, сопровождения и определения принадлежности воздушных, крупных наземных и морских целей, выдачи информации о них на командные пункты, наведения истребителей на воздушные цели и самолетов фронтовой авиации на наземные и морские цели.