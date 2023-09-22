Внешнеторговый оборот города Санья за январь-август вырос на 12%

Значительную часть в структуре товарооборота города занял импорт товаров по каналам беспошлинной торговли

ХАЙКОУ /Китай/, 22 сентября. /ТАСС/. Объем внешнего товарооборота китайского города Санья (южная провинция Хайнань) за январь-август составил 17,52 млрд юаней ($2,46 млрд), что на 12% превысило показатель аналогичного периода прошлого года. Такие данные местной таможни публикует газета "Санья жибао".

Таким образом, доля города Санья во всем внешнеторговом обороте провинции Хайнань составила 11,5%. По этому показателю Санья за январь-август занял третье место в провинции.

Экспорт за указанный период вырос на 77,1% в годовом выражении, до 1,86 млрд юаней ($261,9 млн). Импорт составил 15,66 млрд юаней ($2,2 млрд) - рост на 7,3%.

Значительную часть в структуре товарооборота Санья занял импорт товаров по каналам беспошлинной торговли. За январь-август он составил 7,58 млрд юаней ($1,06 млрд), что на 16,4% больше показателя аналогичного периода прошлого года. Это 43,3% от общего объема всей внешней торговли города.

За указанный период внешнеторговый оборот госпредприятий Санья снизился на 13%, до 11,98 млрд юаней ($1,6 млрд). При этом частные компании увеличили свой оборот в два раза - до 5,53 млрд юаней ($778,8 млн).

Основную часть импорта за это период заняла косметика и туалетные принадлежности. Объем таких закупок составил 4,85 млрд юаней ($683 млн) - снижение на 42,8% в годовом выражении. Что касается экспорта, то, в основном, на внешние рынки поставлялась продукция машиностроения и электроника. За январь-август соответствующий показатель вырос на 56,1% и составил 1,21 млрд юаней ($170 млн).