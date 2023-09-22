22 сентября, 05:28

Минсельхоз сообщил о стабилизации ситуации с поставками топлива аграриям в РФ

Как отметили в ведомстве, принятые правительством меры помогут ликвидировать перебои поставок

ОМСК, 22 сентября. /ТАСС/. Принятые правительством РФ меры помогут ликвидировать перебои поставок топлива аграриям, которые проводят уборочную кампанию и в некоторых регионах приступили к севу зерновых. Как сообщил ТАСС замминистра сельского хозяйства РФ Максим Увайдов, ситуация уже начала стабилизироваться.

"Вы видели принятые правительством решения? Мы надеемся, что эти решения помогут еще и стабилизировать цены. Для нас важно, чтобы особенно в период уборочных работ и сейчас (в ряде регионов начинается сев озимых культур), чтобы горючего было достаточно для наших сельхозпроизводителей. <…> Мы особенно переживали по южным регионам. Там были перебои [с поставками], но сегодня уже ситуация стабилизируется", - сказал Увайдов. 

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