В Приморье заявили, что урожайность сои достигнет 18 ц/га несмотря на паводки

Министр сельского хозяйства края Андрей Бронц отметил, что сельхозпроизводители уже начали уборочную кампанию в районах, где сошла вода

ВЛАДИВОСТОК, 22 сентября. /ТАСС/. Урожайность сои в Приморском крае на полях, которые не пострадали во время августовского паводка, останется на высоком уровне, сообщает пресс-служба правительства Приморья. На некоторых участках ожидается урожай до 18 ц/га.

"В полях на уборке сои работает гусеничная, полноприводная техника, комбайны. Планируем, что урожайность в этом году составит 14-18 ц/га", - цитирует пресс-служба министра сельского хозяйства края Андрея Бронца.

По его словам, сельхозпроизводители уже начали уборочную кампанию в "сухих" районах Приморского края, там, где сошла вода. Начало уборочной кампании по кукурузе будет зависеть от погодных условий. Если погода будет очень сырая, аграриям придется ждать зимы.

Средняя урожайность сои в 2022 году в Приморье составляла 17 центнеров с гектара. Тогда урожай вырос на 90 тыс. тонн, до 500 тыс. тонн.

Из-за сильных дождей в Приморском крае погибло около 40 тыс. га сельских угодий, ущерб сельскому хозяйству составил около 1,6 млрд рублей. Все документы для компенсации сельхозпроизводителям убытков от наводнения отправлены накануне в Минсельхоз РФ.