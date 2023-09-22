Машиностроительный завод ЛНР стал новым участником СЭЗ

Как отметили в Фонде развития территорий, целью инвестпроекта предприятия "Лугамаш" является модернизация и техническое переоснащение производства составных частей железнодорожного подвижного состава

ЛУГАНСК, 22 сентября. /ТАСС/. Представители Фонда развития территорий вручили свидетельство о включении в единый реестр участников свободной экономической зоны (СЭЗ) машиностроительному заводу "Лугамаш", действующему в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом сообщается в Telegram-канале фонда.

"В ЛНР накануне Дня машиностроителя в ходе торжественного мероприятия вручили свидетельство о включении предприятия "Лугамаш" в единый реестр участников СЭЗ. Цель их инвестпроекта - модернизация и техническое переоснащение производства составных частей железнодорожного подвижного состава. Для этого приобретут современное оборудование, что позволит повысить качество и увеличить объем выпускаемой продукции", - сказано в сообщении.

Отмечается, что участниками СЭЗ стали 13 компаний из новых субъектов РФ, заявленный объем инвестиций - более 28 млрд рублей.

Предприятие "Лугамаш" было создано в 2015 году на базе "Лугансктепловоза".

15 сентября в пресс-службе правительства РФ сообщали, что резидентами СЭЗ в четырех новых регионах РФ стали 12 компаний: тогда к СЭЗ присоединилось крупное предприятие сетевой торговли в ЛНР с инвестпроектом по восстановлению и оснащению объектов торговли и складов сети супермаркетов.

СЭЗ на территории новых регионов РФ была создана 24 июня. Соответствующий пакет документов подписал президент РФ Владимир Путин. Свободная экономическая зона предполагает особый режим предпринимательской и другой деятельности, который включает налоговые и таможенные льготы, субсидии на возмещение процентов по кредитам, специальные земельные и градостроительные нормативы, иные меры. СЭЗ будет работать до 31 января 2050 года, этот срок может быть продлен или прекращен досрочно.