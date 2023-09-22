"Эконива" с 2 октября начнет торговать на НТБ сырым молоком

Как уточнили в компании, участвовать в торгах смогут контрагенты холдинга, зарегистрированные на площадке Национальной товарной биржи и допущенные к аукционам "Эконива"

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Агрохолдинг "Эконива" с 2 октября 2023 года начнет торговать на Национальной товарной бирже (НТБ) сырым цельным коровьим молоком, сухим обезжиренным молоком и сливочным маслом. Об этом ТАСС сообщили в компании.

"Крупнейший молочный холдинг России ГК "ЭкоНива" завершает подготовку к началу торгов сырым цельным коровьим молоком, сухим обезжиренным молоком и сливочным маслом. Они будут организованы на Национальной товарной бирже (НТБ, входит в группу "Московская биржа"). НТБ как организатор торгов утвердил правила проведения торгов и зарегистрировал их в Банке России. Дата первого аукциона запланирована на 2 октября 2023 года", - говорится в сообщении.

Как рассказали в компании, на этом этапе группа уже определила основные условия продажи собственной продукции, включая базисы поставок.

Уточняется, что участвовать в торгах смогут контрагенты холдинга, зарегистрированные на площадке НТБ и допущенные к аукционам "Эконива". Торги пройдут в форме биржевых аукционов на продажу. "В настоящее время продолжается аккредитация партнеров-покупателей", - отмечается в сообщении компании.

Ранее в январе текущего года президент агрохолдинга Штефан Дюрр сообщил о планах запустить биржевые торги сырым молоком на НТБ.

"Эконива" - крупнейший в России и Европе производитель сырого молока. Как указывается на сайте компании, сельхозпредприятия компании работают в 13 регионах - Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Московской, Новосибирской, Оренбургской, Рязанской, Самарской и Тюменской областях, а также в Алтайском крае, Башкирии и Татарстане.