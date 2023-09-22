В Москве более 110 киосков для продажи мороженого выставили на торги

С победителями аукционов подпишут договоры на пять лет

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Открытые аукционы на право продажи мороженого в 114 киосках, установленных в разных районах столицы, пройдут в октябре. С победителями аукциона подпишут договор на пять лет, в соответствии с которым им передадут в пользования нестационарные объекты для круглогодичной торговли. Об этом сообщила пресс-служба московского департамента по конкурентной политике.

"В октябре пройдут открытые аукционы на право продажи мороженого в 114 киосках, установленных в разных районах Москвы. К участию приглашаются представители малого и среднего предпринимательства. С победителями подпишут договоры на пять лет. На этот период им передадут в пользование нестационарные объекты площадью от 9 до 10 квадратных метров для круглогодичной торговли", - привели в тексте слова и. о. руководителя департамента по конкурентной политике Ивана Щербакова.

Отмечается, что больше всего киосков установлено в Западном административном округе Москвы - 27. На востоке столицы находится 22 объекта, на юго-западе - 14, на севере - 11. По 9 объектов выставлено в СЗАО и ЮАО, по 8 - в СВАО и ЮВАО. Еще 3 киоска предприниматели могут получить в пользование в Зеленограде, 2 - в ТиНАО, 1 - в центре Москвы.

По данным пресс-службы, заявочные кампании завершатся в период с 29 сентября по 20 октября, аукционы пройдут с 4 по 25 октября. Для участия в них понадобятся регистрация на электронной торговой площадке "Росэлторг" и усиленная квалифицированная электронная подпись. Информация о торгах размещается на Инвестиционном портале Москвы.