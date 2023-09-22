ЦБ выпустил памятную монету, посвященную вхождению новых регионов в состав России

Ее номинал составляет 3 рубля

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Банк России выпустил в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля "Вхождение в состав Российской Федерации Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области" из серии "Исторические события". Об этом сообщается в пресс-релизе ЦБ.

Монета выполнена из серебра 925 пробы, имеет форму круга диаметром 39 мм. Изготовлена качеством "пруф". Тираж - 3 тыс. единиц.

На оборотной стороне монеты расположено стилизованное изображение конституции Российской Федерации, раскрытой на статье 65, на фоне изображений центральной части Георгиевского зала Большого Кремлевского дворца, герба Российской Федерации и флагов Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области. Изображения Конституции и зала выполнены в технике лазерного матирования, герба и текста Конституции - в рельефе, флагов - в цвете. По окружности имеются рельефная надпись: вверху - "Вхождение в состав Российской Федерации", внизу - "30 сентября 2022 г.".

Выпускаемая монета является законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательна к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений, напомнили в регуляторе.

С 23 по 27 сентября прошлого года в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы по вопросу вхождения в состав России. Подавляющее большинство жителей высказались за такой шаг. 30 сентября 2022 года президент РФ Владимир Путин и главы регионов подписали договоры об их присоединении к России. 4 октября российский лидер подписал законы о ратификации договоров о принятии ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ.