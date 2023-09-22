Минсельхоз продлит на 2024 год проект по аккредитации ветеринарных лабораторий

По словам замглавы ведомства Максима Увайдова, по этой программе регионы могут либо получить аккредитацию, либо расширить ее область

ОМСК, 22 сентября. /ТАСС/. Федеральный проект по аккредитации ветеринарных лабораторий будет продлен на 2024 год. Об этом сообщил ТАСС заместитель министра сельского хозяйства России Максим Увайдов.

"Ситуация улучшилась. У нас работает федеральный проект по аккредитации ветеринарных лабораторий, много субъектов воспользовались этим на условиях софинансирования. Сегодня мы ситуацией довольны, приняли решение, что еще продлим эту программу. Она будет и в следующем году работать, уже договорились с Минфином", - сказал Увайдов.

По его словам, по этой программе регионы могут либо получить аккредитацию для ветеринарных лабораторий, либо расширить область аккредитации. Объемы финансирования и количество аккредитованных за 2022 год лабораторий замминистра не уточнил.

В апреле прошлого года Увайдов призвал представителей регионов решить вопрос с аккредитацией ветлабораторий. Включение таких учреждений в национальную систему аккредитации означает, что результаты работы такой лаборатории признаются соответствующими требованиям национального стандарта.