В Москве создадут более 7 тыс. рабочих мест из-за льготной аренды участков под промпроекты

Договор заключен с компанией, которая займется строительством пищевого кластера в Троицком административном округе

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Свыше 7 тыс. рабочих мест создадут в Москве благодаря реализации инвестиционных проектов по строительству промышленных предприятий на земельных участках, предоставленных в аренду по льготной ставке 1 рубль в год. Об этом сообщила пресс-служба комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы.

"Более 7 тыс. рабочих мест создадут в столице при реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП) по строительству промышленных предприятий. С марта 2022 года город заключил договоры аренды земельных участков с 20 инвесторами по льготной ставке 1 рубль в год", - говорится в сообщении.

В тексте отмечается, что договор заключен, в частности, с компанией, которая займется строительством пищевого кластера в Троицком административном округе. Ожидается, что здесь появятся небольшие производства молочной, хлебной, мясной и другой продукции.

"С марта прошлого года город предоставил землю 20 инвесторам за 1 рубль в год для создания новых производств в рамках реализации масштабных инвестпроектов. Общая площадь выделенной земли составляет почти 70 га. Благодаря данной мере поддержки в столице появятся предприятия по выпуску пищевой продукции, стройматериалов, мебели и других товаров, а инвесторы смогут существенно сэкономить на аренде земли", - привели в тексте слова и.о. заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.