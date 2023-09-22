Индекс Мосбиржи в начале торгов опустился ниже 3 000 пунктов впервые с 28 июля

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Российский рынок акций в начале основной сессии на Московской бирже демонстрирует снижение ведущих индексов. Индекс Мосбиржи опускался ниже 3 000 пунктов впервые с 28 июля, свидетельствуют данные торгов.

К 10:05 мск индекс Мосбиржи снижался до 2 992,16 пункта (-0,9%), индекс РТС находился на уровне 981,81 пункта (-0,64%).

На открытии торгов индекс Мосбиржи находился на отметке 3 009,87 пункта (-0,9%), а долларовый индекс РТС находился на уровне на 988,48 пункта (-0,04%).