Внеочередное собрание акционеров "Татнефти" не состоялось из-за отсутствия кворума

Повторное собрание акционеров состоится 28 сентября

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Внеочередное собрание акционеров "Татнефти", назначенное на 21 сентября, признано не состоявшимся из-за отсутствия кворума. Об этом говорится в сообщении компании.

Акционеры "Татнефти" должны были обсудить в том числе выплату дивидендов за первое полугодие 2023 года. Ранее совет директор компании рекомендовал дивиденды из расчета 27,54 рубля на акцию.

Повторное собрание акционеров состоится 28 сентября.

"Татнефть", согласно дивидендной политике, направляет на дивиденды не менее 50% чистой прибыли по РСБУ или МСФО - в зависимости от того, какой показатель больше. Чистая прибыль "Татнефти" по РСБУ в первом полугодии составила 128,1 млрд рублей, по МСФО - 147,83 млрд рублей.