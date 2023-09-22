Атомный ледокол "Сибирь" завершил работу на СМП

Он встал на плановый ремонт в Мурманске

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Серийный универсальный атомный ледокол (УАЛ) "Сибирь" завершил работу в период очередной навигации. Как сообщает пресс-служба ФГУП "Атомфлот" (предприятие госкорпорации "Росатом"), ледокол вернулся в порт приписки Мурманск, где будет проходить плановый ремонт.

С ноября 2022 года УАЛ "Сибирь" обеспечил проводку 128 судов, пройдя 62155,6 морских миль. В сентябре этого года "Сибирь" участвовала в уникальной проводке в Восточно-Сибирском море самого крупного судна типа CapeSize с грузом 164,5 тыс. тонн железнорудного концентрата.

В настоящее время в акватории Северного морского пути (СМП) успешно работают три универсальных атомных ледокола проекта 22220: "Арктика", "Сибирь" и "Урал". На верфях Балтийского завода ведется строительство еще двух серийных атомных ледоколов этого проекта - "Якутия" и "Чукотка", пятый серийный УАЛ может быть заложен уже в этом году. Эти современные суда являются определяющим фактором устойчивого развития судоходства в высоких широтах. Атомные ледоколы проекта 22220 будут способствовать открытию круглогодичной навигации в восточном секторе акватории СМП и достижению грузопотока по Севморпути в 80 млн тонн в 2024 году. В перспективе до 2030 года грузопоток может вырасти до 150 млн тонн.

Основные характеристики атомных ледоколов проекта 22220: длина -173,3 м, ширина - 34 м; осадка по конструктивной ватерлинии - 10,5 м, минимальная рабочая осадка - 9,3 м. Мощность - 60 МВт (на валах); водоизмещение - 33,54 тыс. тонн. Расчетный срок службы - 40 лет, экипаж - 54 человека.