Цены на газ в Европе снижаются на 2% на завершении забастовок на СПГ-заводах в Австралии

Стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах на 09:47 мск составила $426 за 1 тыс. куб. м, или €38,7 за МВт·ч

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Цена газа в Европе в пятницу снижается на 2% на фоне сообщений о завершении забастовок на СПГ-заводах Chevron в Австралии, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах на 09:47 мск снизилась на 1,93% и составила $426 за 1 тыс. куб. м, или €38,7 за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч).

Ранее в пятницу стало известно, что работники двух предприятий Chevron по производству СПГ в Австралии приняли решение прекратить забастовки после того, как их профсоюзам удалось договориться с представителями компании. Забастовка работников двух СПГ-заводов нефтегазовой компании Chevron началась 8 сентября после срыва переговоров с администрацией предприятий об уровне оплаты и условиях труда.

Австралия входит в число крупнейших экспортеров СПГ на мировом рынке наряду с Катаром и США. По данным австралийского министерства промышленности, доля страны в мировых поставках этого вида топлива достигла 21%.