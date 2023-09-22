В пунктах выдачи "Яндекс Маркета" можно будет получать заказы с "Авито"

В октябре к сети доставки сервиса для размещения объявлений добавятся около 8 тыс. пунктов выдачи заказов маркетплейса

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Заказы, оформленные в "Авито", можно будет получать в пунктах выдачи заказов (ПВЗ) "Яндекс Маркета". В октябре к сети доставки сервиса для размещения объявлений добавятся около 8 тыс. ПВЗ маркетплейса, говорится в сообщении "Авито".

"Компании тестируют возможность получения и отправки товаров с "Авито" в пунктах выдачи заказов маркетплейса. В октябре к сети "Авито доставки" присоединятся около 8 тыс. ПВЗ "Яндекс Маркета" в более чем 100 городах России", - сообщает компания.

Через ПВЗ маркетплейса можно будет отправлять или получать посылки до 12 кг. Максимальная стоимость заказа на старте проекта составит 15 тыс. рублей, в перспективе лимит планируется повысить до 150 тыс. рублей. Срок хранения - до семи дней, его можно будет продлить еще на неделю.

Помощь в организации доставки заказа окажет "Яндекс Доставка", отслеживание посылки будет доступно в приложении "Яндекс Go". После получения заказа у покупателя будет 15 минут на проверку товара, в течение которых от него можно будет бесплатно отказаться. Деньги за заказ будут переведены продавцу только после получения посылки.

"За два года количество заказов в "Авито доставке" выросло в 14 раз. Сегодня число посылок, отправляемых россиянами через сервис, дошло до нескольких сотен тысяч в день", - отметил директор по логистике в "Авито" Сергей Пустыльник, слова которого приводятся в релизе.

В свою очередь, операционный директор "Яндекс Маркета" Александр Костин указал, что ПВЗ маркетплейса становятся многофункциональными: в них уже можно отправить посылку или документы как в пределах одного города, так и в другой город. "От сотрудничества выиграют и наши партнеры - владельцы ПВЗ, которые получат дополнительный доход от увеличившегося потока заказов", - добавил Костин.