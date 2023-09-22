Под Егорьевском в Подмосковье началось строительство экопромышленного парка

Резиденты планируют создать в экопромышленном парке производства по утилизации более 90 тыс. тонн вторичных ресурсов в год

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Строительство научно-технического центра экопромышленного парка началось под Егорьевском в Московской области. Ежегодно в парке будут утилизироваться более 90 тыс. тонн вторичных ресурсов, сообщает пресс-служба Российского экологического оператора (РЭО).

"В рамках федерального проекта "Экономика замкнутого цикла" в городском округе Егорьевск Московской области создается экопромышленный парк. На его территории расположится здание научно-технического центра (НТЦ). Для резидентов в НТЦ предусмотрены офисные помещения, лабораторно-производственные помещения и конгрессно-выставочная зона", - заявил генеральный директор РЭО Денис Буцаев, чьи слова приводятся в сообщении.

В экопромышленном парке будут располагаться объекты основной сети электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, газоснабжения, а также объекты утилизации резидентов.

Резиденты планируют создать в экопромышленном парке производства по утилизации более 90 тыс. тонн вторичных ресурсов в год. Один из резидентов парка планирует создать объект по утилизации отходов стекла с производством стеклянной крошки и интерьерной плитки мощностью 40 тыс. тонн в год.

Парк в Подмосковье станет одним из восьми, которые создаются в рамках федерального проекта. Еще семь будут созданы в Краснодарском, Ставропольском и Приморском краях, а также в Ленинградской, Челябинской, Новосибирской, Нижегородской областях.