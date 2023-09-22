22 сентября, 07:33

Mitsui займется созданием ветроэлектростанции на Тайване

Корпорация инвестирует в строительство порядка $1,7 млрд и получит 40% акций будущего проекта

ТОКИО, 22 сентября. /ТАСС/. Корпорация Mitsui примет участие в проекте по созданию ветроэлектростанции на Тайване. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте корпорации.

Mitsui инвестирует в строительство около 260 млрд иен (порядка $1,7 млрд) и получит 40% акций будущего проекта. Оставшиеся 60% акций перейдут компании Northland Power, которая также будет вовлечена в создание этого объекта. Ожидается, что ветроэлектростанция начнет работу в период с конца 2025 года по начало 2026 года. Объем мощности вырабатываемой ею энергии составит 1 гигаватт. 

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Япония
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