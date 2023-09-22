Гендиректор австралийской Qantas принесла извинения клиентам за плохую работу компании

Ванесса Хадсон отметила, что авиакомпания существенно нарастит штат сотрудников и кардинально "пересмотрит свои отношения с клиентами, сделав их более гибкими и справедливыми"

СИДНЕЙ, 22 сентября. /ТАСС/. Генеральный директор крупнейшей австралийской авиакомпании Qantas Ванесса Хадсон принесла извинения клиентам предприятия, пообещав масштабные изменения в культуре обслуживания пассажиров. Соответствующее видеообращение было распространено пресс-службой авиаперевозчика.

"Мы не справились со своей работой, и с нами часто было сложно иметь дело. Мы понимаем разочарование наших клиентов, потерявших доверие к Qantas <…>, и берем на себя обязательство устранить проблемы и вернуть [Австралии] национального перевозчика, которым австралийцы смогут гордиться", - сказала она.

Хадсон отметила, что в рамках предстоящих изменений авиакомпания существенно нарастит штат сотрудников, обслуживающих пассажиров на земле и в небе, а кроме того, кардинально "пересмотрит свои отношения с клиентами, сделав их более гибкими и справедливыми". Она также указала, что предстоящие изменения потребуют "терпения и времени", но только так Qantas сможет выйти из "унизительного периода турбулентности, в котором пребывала последние месяцы".

Ранее сообщалось, что прежний генеральный директор Qantas Алан Джойс, занимавший эту должность 15 лет, досрочно покинул свой пост на фоне обвинений в обмане клиентов и продаже билетов на несуществующие авиарейсы. Это решение было принято после того, как Австралийская комиссия по защите конкуренции и прав потребителей обратилась в суд, обвинив Qantas, на долю которой приходится порядка 66% всех авиаперевозок в Австралии, в обмане клиентов. По данным регулятора, компания регулярно продавала билеты на авиарейсы после их отмены, не сообщая об этом клиентам. Если суд согласится с обвинениями комиссии, Qantas столкнется с необходимостью выплатить штраф в размере 250 млн австралийских долларов ($162 млн).